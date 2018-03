Aus unserem Archiv

Mainz/Bonn

Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen mit einem eigenen Papier auf Internetrisiken hinweisen. Der Text dreht sich unter anderem um Datenschutz, soziale Netzwerke und Gewalt. Die Deutsche Bischofskonferenz will das Konzept am kommenden Mittwoch in Mainz vorstellen. Der Text «Virtualität und Inszenierung – Unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft» soll von dem Vorsitzenden der Publizistischen Kommission, Bischof Gebhardt Fürst, und zwei Autoren diskutiert werden.