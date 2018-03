Binnenschifffahrt verzeichnet Zuwachs beim Güterumschlag

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Die rheinland-pfälzischen Binnenhäfen haben im vergangenen Jahr 1,7 Prozent mehr Fracht umgeschlagen. Mit fast 23 Millionen Tonnen wurden 368 000 Tonnen mehr transportiert als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. In den Häfen kamen zwar 12,7 Millionen Tonnen und damit 0,6 Prozent weniger Güter an. Der Güterversand habe aber um 4,7 Prozent auf knapp 9,8 Millionen Tonnen zugelegt, hieß es. Den höchsten Umschlag machten mit 5,2 Millionen Tonnen chemische Produkte aus. Im Jahr 2011 waren die Umschlagszahlen der rheinland-pfälzische Frachtschifffahrt wegen der Havarie des Tankers «Waldhof» und niedriger Pegelstände um fast zwölf Prozent eingebrochen.