Mit Unternehmensvertretern hat das niederländische Königspaar während einer Schifffahrt entlang des Mittelrheins über Herausforderungen der Binnenschifffahrt diskutiert. Es ging dabei am Mittwoch an Bord der „Rhenus“, die Willem-Alexander und Máxima von Oberwesel nach Boppard brachte, unter anderem um die Bedeutung des Transportwegs Rhein, technische Neuerungen in der Branche und Folgen des Klimawandels für die Binnenschifffahrt. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) betonte die Bedeutung des Exports sowohl für die Niederlande als auch für Rheinland-Pfalz und die Rolle der Wasser-Transportwege.

Von Oberwesel sollte es am Nachmittag für das Königspaar weiter an die Mosel und nach Trier gehen. Insgesamt dauert der Besuch bis Freitag, er endet im Saarland.

