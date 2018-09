Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dringt angesichts steigender Studentenzahlen auf mehr Geld für die Hochschulen. „Bund und Länder müssen jetzt die Weichen für einen Kurswechsel in der Hochschulpolitik stellen, um eine Bildungskatastrophe an den Hochschulen abzuwenden“, heißt es in einem Forderungspapier der GEW-Spitze vom Dienstag für eine Wissenschaftskonferenz. Sie beginnt an diesem Mittwoch in Budenheim bei Mainz. „Ein neuer Hochschulpakt muss her!“ Der Pakt zwischen Bund und Ländern laufe 2020 aus, die Zahl der Studienanfänger sei aber stärker gestiegen, als die Kultusminister vorausgesagt hätten.

Im Jahr 2005 begannen nach GEW-Angaben rund 360 000 Menschen ein Studium an einer Hochschule in Deutschland, derzeit seien es mehr als 500 000. Die Finanzierung hält nach Einschätzung der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.