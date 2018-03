Bibelroboter beendet Schreibarbeit von Trierer Dom

Aus unserem Archiv

Trier

Monatelang hat ein Roboter vor dem Trierer Dom die Bibel und die vier Evangelien abgeschrieben. Am Donnerstag wird er seine Arbeit einstellen. Die einarmige Maschine war in einem Container vor dem Dom seit Anfang Mai 2011 im Einsatz. Die Aktion soll auf die Heilig-Rock-Wallfahrt vom 13. April bis 13. Mai hinweisen, teilte das Wallfahrtsbüro in Trier am Dienstag mit. Der Roboter war mit der Abschrift des gesamten Bibel bereits vor einigen Wochen fertig. Die von der Karlsruher Künstlergruppe «robotlab» entwickelte Maschine verlängerte kurzerhand – und schrieb auch die Texte der Evangelien auf.