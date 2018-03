Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zwei Bewohner eines Altenheims in Kaiserslautern haben in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der bislang unbekannte Mann sei gerade dabei gewesen, den Getränkeautomaten des Heims aufzuhebeln, berichtete die Polizei. Die beiden Bewohner im Alter von 63 und 69 Jahren sprachen ihn an, der Einbrecher ergriff die Flucht. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Wie er in das Haus gelangt war, muss noch ermittelt werden.