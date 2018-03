Bettina Wulff wird Lesebotschafterin

Aus unserem Archiv

Mainz

Prominente Unterstützung für die Stiftung Lesen: Bettina Wulff, die Frau des Bundespräsidenten, ist eine von neun neuen Lesebotschaftern, wie die Stiftung in Mainz am Dienstag mitteilte. «Lesen ist die Grundlage für jede Art von Bildung. Und damit viele Kinder in Deutschland für Bücher und Geschichten begeistert werden, engagiere ich mich als Botschafterin für die Stiftung Lesen», sagte Wulff.