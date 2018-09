Rund drei Jahre nach dem Urteil wird der Fall um mutmaßlichen Betrug mit einer Partnervermittlung für Senioren neu verhandelt. Zwischen 2009 und 2013 sollen der damalige Inhaber der Agentur und mehrere seiner Mitarbeiter nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in mehr als 200 Fällen ältere Alleinstehende um insgesamt 317 000 Euro gebracht haben. Die Agentur aus Wonsheim bei Alzey bot ihre Dienste unter Berücksichtigung individueller Wünsche mit individueller Partneranalyse an. Hinter der seriös scheinenden Vermittlung mit einem Zweigstelle in Delitzsch in Sachsen verbarg sich aber nach Einschätzung der Anklage eine Betrügerbande.

Der Firmeninhaber und zwei damalige Mitarbeiter stehen seit Freitag erneut vor dem Landgericht Mainz, weil der Bundesgerichtshof die Entscheidung von 2015 mit Bewährungsstrafen nach der Revision zweier Verurteilter komplett aufgehoben ...

