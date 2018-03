Betriebe sehen Beschäftigung von Flüchtlingen pragmatisch

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind bereit, Flüchtlingen eine Chance zu geben, wenn sich der Zusatzaufwand in Grenzen hält. «Jeder bekommt seine Chance, aber es muss sich auch schnell rechnen», fasste Philipp Tachkov von der Hochschule Ludwigshafen die Einstellung in vielen Betrieben zusammen. Für eine Studie des Kompetenzzentrums Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz führte Tachkov Interviews mit Geschäftsführern und Personalverantwortlichen von 13 mittelständischen Betrieben.