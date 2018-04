Beschwerde gegen Stationierung von US-Atomwaffen erfolglos

Karlsruhe/Büchel (dpa/lrs) – Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde gegen die Stationierung von US-Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel abgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde einer Anwohnerin blieb erfolglos, weil die von ihr geltend gemachten Gefahren keinen Grundrechtseingriff begründen, teilte das Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Die Frau wollte die Bundesrepublik verpflichten, gegenüber den USA auf den Abzug von auf dem Fliegerhorst mutmaßlich stationierten US-Atomwaffen hinzuwirken. Mit ihrer Klage war sie zuvor auch schon vor den Fachgerichten gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hatte keine Verstöße gegen allgemeine Regeln des Völkerrechts erkennen können (2 BvR 1371/13 – Beschluss vom 15. März 2018).

Homepage des Gerichts

