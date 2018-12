Ein des sexuellen Missbrauchs beschuldigter ehemaliger Erzbischof ist laut der katholischen Schönstatt-Bewegung reisefähig und soll von Deutschland in seine Heimat Chile zurückkehren. „Wann Francisco José Cox Huneeus nach Chile fliegen wird, steht noch nicht fest“, teilte der Leiter der Schönstatt-Gemeinschaft, Juan Pablo Catoggio, der Deutschen Presse-Agentur mit. „Das wird hauptsächlich von der Leitung der Gemeinschaft in Chile entschieden, wenn sie für ihn ein entsprechendes Heim gefunden hat.“ Cox ist vor kurzem 85 Jahre alt geworden. Er lebt zurückgezogen bei den Schönstatt-Patres in Vallendar bei Koblenz.

Papst Franziskus hatte Cox kürzlich im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche aus dem Klerikerstand entlassen. Grund sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. 2004 soll sich Cox in Vallendar an einem ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.