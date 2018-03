Bericht: Streit bei Praktiker eskaliert – weiteres Aktionärstreffen?

Aus unserem Archiv

Düsseldorf/Frankfurt/Main (dpa) – Der kriselnden Baumarkt-Kette Praktiker droht einem Bericht der «Wirtschaftswoche» zufolge eine neue Hauptversammlung mit Konfliktstoff. Die Wiener Fondsmanagerin Isabella de Krassny wolle über den von ihr vertretenen zypriotischen Fonds Maseltov ein außerordentliches Aktionärstreffen einberufen, falls sich der US-Investor Anchorage mit seinem Finanzierungskonzept durchsetze. Ein Praktiker-Sprecher habe bestätigt, dass dem Unternehmen eine entsprechende Ankündigung der Anwälte von Maseltov vorliege. In der Branche werde auch ein Verkauf der Anteile an der Baumarktkette für denkbar gehalten, schreibt die «Wirtschaftswoche». Der Fonds hält zehn Prozent an Praktiker.