Im Oktober soll eine vor mehr als 160 Jahren im Rhein versunkene Dampflokomotive nach jahrzehntelanger Suche geborgen werden. Geplant ist, dass das historische Schienenfahrzeug mit dem Namen „Der Rhein“ am 21. Oktober aus dem Fluss nahe Germersheim geholt wird, wie das Projektbüro „Jäger der versunkenen Lok“ am Donnerstag in Mainz bekanntgab. Rund 500 000 Euro sind unter anderem für die Bergung, den Transport und die Restaurierung vorgesehen. Sponsoren und eine Crowdfunding-Aktion sollen das Geld bringen.

Der Südwestrundfunk (SWR) begleitet das gesamte Projekt mit Radio- und Fernsehsendungen und einem Web-Special im Internet. Die Bergung wird der Sender live übertragen. Experten zufolge handelt es sich um die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.