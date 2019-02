Wie gehen die Mitarbeiter der Gastrobranche mit der aktuell angespannten Situation um? Und was halten sie vom Zwölf-Stunden-Arbeitstag, der noch nicht erlaubt, aber im Gespräch ist? Eine Gewerkschaftsumfrage will Antworten liefern.

Stuttgart (dpa/lsw) - Viele Beschäftigte in der Gastrobranche in Südwestdeutschland sehen sich laut einer Umfrage mit einer steigenden Arbeitsbelastung konfrontiert. 81 Prozent der Befragten gaben an, dass die Arbeitsbelastung in ...