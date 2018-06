Beim 1. FC Kaiserslautern und Halil Altintop stehen die Zeichen auf Trennung. Nur ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr in die Pfalz plant der 35 Jahre alte ehemalige türkische Nationalspieler nach dpa-Informationen seine Karriere zu beenden und seinen bis 2019 gültigen Vertrag aufzulösen. In der abgelaufenen Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga kam Altintop nur auf zwei Startelfeinsätze und zwölf Einwechslungen. Die sportlich in ihn gesetzten Erwartungen konnte der Routinier nicht erfüllen.

Weil sich die Ausgangslage nun nicht geändert hat, möchte der Deutsch-Türke die kräftezehrende Saison in der 3. Liga im Spätherbst seiner Karriere wohl nicht mehr in Angriff nehmen. Bereits zum ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.