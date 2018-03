Beginn des Berufungsverfahrens im „Luxleaks“-Prozess

Aus unserem Archiv

Luxemburg

Die juristische Aufarbeitung der sogenannten „Luxleaks“-Affäre um die Enthüllungen fragwürdiger Steuerdeals internationaler Konzerne mit Luxemburger Finanzbehörden ist am Montag in Luxemburg in die zweite Runde gegangen. Das Berufungsgericht des Großherzogtums begann, über die Einsprüche der drei Verurteilten und der Staatsanwaltschaft über die Urteile in erster Instanz zu beraten. Im Juni hatte ein Gericht zwei frühere Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) verurteilt und einen französischen Journalisten freigesprochen.