Mit Begegnungen und Bildung will der neue Antisemitismus-Beauftragte Dieter Burgard judenfeindlichen Haltungen frühzeitig entgegenwirken. Daher gehöre auch die Weiterentwicklung des jüdischen Lebens in Rheinland-Pfalz zu seinen Aufgaben, sagte Burgard bei seiner offiziellen Amtseinführung am Dienstag in Mainz. Als Beispiel zur Förderung einer Begegnungskultur nannte Burgard Projekte von jungen Leuten in jüdischen Gemeinden, die sich regelmäßig treffen und Begegnungen zu nichtjüdischen Jugendlichen suchen.

„Es gibt einen Berg von Aufgaben“ für den Beauftragten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz, sagte Burgard. Es sei gut, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dies zur Chefsache ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.