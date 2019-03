Die Landesregierung startet heute eine Kampagne gegen verbale und körperliche Attacken auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Unter dem Motto „Respekt. Bitte!“ soll ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden, die sich vor allem gegen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten richtet. Am Auftakt in Mainz wirken Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) mit.

Am Mittwoch will sich Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu diesem Thema mit Mitarbeitern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz treffen. Wenn diese Baustellen einrichten, abbauen oder am Straßenrand arbeiten, sind ...