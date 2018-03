Beck warnt vor Rechtspopulismus mit Grenzkontrollen

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Innenminister von Deutschland und Frankreich wollen in Ausnahmefällen wieder Grenzkontrollen im Schengen-Raum zulassen – der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) warnt deshalb vor Rechtspopulismus. Die Sicherung staatlicher Grenzen sei zwar eine enorme Herausforderung für alle Sicherheitsbehörden, teilten Beck und sein Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag mit. «Die Wahrnehmung dieser Aufgaben darf jedoch den europäischen Gedanken von Freiheit nicht gefährden. (...) Wer die Reisefreiheit in der Europäischen Union einschränken will, erliegt rechtspopulistischen Versuchungen», hieß es in der Mitteilung.