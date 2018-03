Beck unterstützt Schlecker-Frauen

Aus unserem Archiv

Ingelheim/Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat sich am Samstag erneut solidarisch mit den Mitarbeitern der insolventen Drogeriemarkt-Kette Schlecker gezeigt. «Das Ziel, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen, hat meine volle Unterstützung», sagte er nach Angaben seines Büros bei der Landeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) in der SPD in Ingelheim.