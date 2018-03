Beck trifft Nürburgring-Sanierungschef – «konstruktive Atmosphäre»

Aus unserem Archiv

Trier

Der rheinland-pfälzische Regierungschef Kurt Beck (SPD) hat nach der Nürburgring-Pleite erstmals ausführlich mit Sanierungsgeschäftsführer Thomas Schmidt unter vier Augen gesprochen. Der Jurist hatte vor dem Treffen am Montag in seiner Trierer Kanzlei der dpa gesagt: «Für Herrn Beck ist es wichtig, mich persönlich zumindest mal kennengelernt zu haben, damit er eine eigene Einschätzung über meine Person bekommt. Genauso wichtig ist es für mich zu wissen, was der Chef der Landesregierung denkt in diesem Verfahren.»