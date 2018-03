Beck: Gauck kann Identifikationsfigur werden

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) geht davon aus, dass der neu gewählte Bundespräsident Joachim Gauck zu einer Identifikationsfigur für alle Deutschen werden kann. Er werde «sicher seinen unabhängigen Geist bewahren und bestimmt auch manchmal überraschen. Er ist in jedem Fall ein Gewinn für unsere Gesellschaft», teilte Beck am Sonntag nach der Wahl in Berlin mit. Er sei sicher, dass Gauck das Amt des Bundespräsidenten wieder zu einer Institution mache, an der sich die Menschen orientieren könnten.