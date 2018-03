Bauernverband erwartet passable Ernte – bei gutem Wetter

Aus unserem Archiv

Antweiler

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland- Nassau rechnet in diesem Jahr trotz der Wetterkapriolen mit einer guten Ernte – wenn das Wetter gut bleibt. Eine Spitzenernte sei aber nicht mehr zu erwarten, sagte ein Sprecher. Nach seinen Worten ist es wichtig, dass es nach dem für das Wochenende angekündigten Regen wieder trocken wird. Denn der Weizen, der auf der Hälfte der Ackerfläche im Land wächst und die Hauptfrucht im Land ausmacht, ist noch nicht abgeerntet. Über die genauen Ernterwartungen will der Verband am Freitag ab 11 Uhr in Antweiler informieren. Er vertritt nach eigenen Angaben etwa 20 000 Landwirte im Norden des Landes.