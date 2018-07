Die Bauern im nördlichen Rheinland-Pfalz blicken wegen der anhaltenden Trockenheit sorgenvoll auf die kommenden Wochen. Bisher seien sie mit einem blauen Auge davongekommen. Regne es die nächsten Tage weiterhin nicht, sei jedoch mit Einbußen bei Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln zu rechnen, erklärte der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper, am Dienstag in Gemünden (Westerwaldkreis). Am Vortag hatte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, bereits mit Blick auf die Maisernte vor möglichen „dramatischen“ Folgen gewarnt. „Der Mais rollt sich zunehmend zusammen, wenn er ganz ausfällt, bekommen wir ein Riesenproblem“, hatte Hartelt betont.

Horper sagte, in einigen Regionen könne es bereits ab Mitte August Noternten geben. Beim Grünland fehlen laut dem Verband aus dem Norden des Landes bis zu 30 Prozent des Gesamtjahresertrags ...

