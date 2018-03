Bauernverbände: Getreideernte fällt unterschiedlich aus

Aus unserem Archiv

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Den einen Bauern setzte der Frost zu, den anderen gelingen Spitzenerträge – bei den Landwirten in Rheinland-Pfalz fällt die Getreideernte sehr unterschiedlich aus. Einigen Unternehmen im Norden bereite dies «allergrößte Probleme und Sorgen», teilte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz am Freitag mit. Schwankende Erntemengen erleben die Bauern auch im Süden. Unterschiede gebe es «teilweise von Gemarkung zu Gemarkung», berichtete Andrea Adams vom zuständigen Verband in Mainz.