Bauern und Winzer in Rheinland-Pfalz sehen der erwarteten Rückkehr des Winters am Wochenende gelassen entgegen. „Glücklicherweise sind wir im Moment noch nicht so weit mit der Vegetation wie beim Frostereignis letztes Jahr“, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr. Damals habe der Frost einen Monat später um den 20. April herum zugeschlagen. Weil 2017 der bisher wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bei Pflanzen für kräftigen Austrieb gesorgt hatte, richteten die Minusgrade vielerorts erhebliche Schäden an. Die Folge waren Ernteausfälle bei vielen Landwirten.

Die Apfelernte litt besonders unter Hagel und kalten Temperaturen. Bereits im Juni hatte das Landwirtschaftsministerium den Frost und die Schäden vom Frühjahr als außergewöhnliches Naturereignis gewertet. In diesem Jahr seien die Pflanzen ...

