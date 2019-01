Gleisarbeiten am Bahnhof Mainz Römisches Theater führen seit Mittwoch zu Verspätungen im Regionalverkehr der Bahn. Betroffen sind Züge zwischen Mainz und Frankfurt sowie zwischen Mainz und Worms. Auf dem Bahnhof wurden zwei Gleise komplett entfernt, wie das private Bahnunternehmen vlexx mitteilte. Die Behinderungen sollen demnach bis Montag früh andauern. Nach Auskunft der Deutschen Bahn sind die Züge im Durchschnitt vier bis fünf Minuten zu spät. Es könne aber auch einzelne Ausreißer von etwa 20 Minuten Verspätung geben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstag. Die Planung sei davon ausgegangen, dass es ohne Verspätungen gehe, dies habe sich in der Praxis aber als nicht haltbar erwiesen.

Die vlexx GmbH warf der für das Schienennetz zuständigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn vor, sie nicht über die Baumaßnahmen informiert zu haben. Daher sei es der vlexx nicht möglich gewesen, ...

