BASF-Lack soll Güterwaggons leiser machen

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit einem speziellen Lack will der Chemiekonzern BASF seine Güterwaggons am Heimatstandort Ludwigshafen leiser machen. Das neue Beschichtungssystem für Radsätze komme auch auf den Markt, bestätigte eine BASF-Sprecherin am Montag in Ludwigshafen einen SWR-Bericht. Tests hätten gezeigt, dass die Waggons mit dem Lack wesentlich leiser rollten und die Anwohner von Güterstrecken so spürbar entlastet würden, heißt es in einem Bericht der Mitarbeiter-Zeitung «BASF information». Zugleich schütze der schnell trocknende Lack die Räder vor Rost und anderen Schäden. Dies senke die Instandhaltungskosten und mache das System sicherer.