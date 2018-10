BASF legt Quartalszahlen vor: Konzern in Bewegung

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei BASF ist einiges in Bewegung, am heutigen Freitag legt der Chemieriese seine Zahlen zum dritten Quartal 2018 vor. Das Unternehmen hatte vom Rivalen Bayer bestimmte Pflanzenschutzmittel, Saatgut-Arten und das Geschäft unter anderem mit der computergesteuerten Ausbringung von Saatgut- und Pflanzenschutzmitteln übernommen. Zudem will BASF seine Öl- und Gastochter Wintershall mit der früheren RWE-Sparte Dea verschmelzen und später an die Börse bringen. Ende September war eine Vereinbarung zur Dea-Übernahme mit dem Eigentümer LetterOne unterzeichnet worden.

Bei der geplanten, milliardenschweren Übernahme des Nylon-Geschäfts der belgischen Solvay-Gruppe hat indes die EU-Kommission Wettbewerbsbedenken und prüft. Erst vor kurzem kündigte BASF zudem den Bau einer neuen Anlage für Batteriematerialien ...

