BASF: Geplante Großinvestition in China starkes Zeichen

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der BASF-Konzern sieht seine geplante Milliardeninvestition in China auch als Fingerzeig für eine mögliche weitere Verbesserung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. „Das Signal der chinesischen Seite, dass wir diesen Standort in alleiniger Verantwortung betreiben können, freut uns sehr“, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller am Dienstag in Ludwigshafen. „Es wäre ein starkes Zeichen dafür, dass Unternehmen auf eine weitere Öffnung in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland setzen können.“

Eine ausländische Firma konnte bis vor kurzem an einer solchen Anlage in China nur einen bestimmten Anteil halten. Nun wurde dieser Zwang gelockert, und es könnten mehr Alleingänge wie bei ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.