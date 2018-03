Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Chemiekonzern BASF baut in Antwerpen für einen höheren zweistelligen Millionenbetrag eine Anlage zur Gewinnung von Butadien. Der Rohstoff wird etwa zur Produktion von synthetischem Kautschuk benötigt. Die Anlage soll 2014 in Betrieb gehen und eine Jahreskapazität von 155 000 Tonnen haben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Sie soll der Eigenversorgung zu wettbewerbsfähigen Kosten dienen. Die verfügbare Butadienmenge sei stark zurückgegangen, zugleich steige die Nachfrage, unter anderem aus der Reifenindustrie. Das habe zu einem deutlichen Preisanstieg geführt. BASF betriebt bereits eine solche Anlage in Ludwigshafen.