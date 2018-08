Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Chemieriese BASF kommt mit dem Bau einer Anlage für das wichtige Zwischenprodukt Acetylen in seinem Werk in Ludwigshafen nach eigenen Angaben voran. „Die Arbeiten sind im Zeitplan. Die Beton- und Stahlarbeiten sind weitgehend abgeschlossen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag. Derzeit seien rund 750 Arbeiter im Einsatz. Nach dem Baubeginn Anfang 2017 soll die Anlage mit einer Jahreskapazität von 90 000 Tonnen Ende 2019 den Betrieb aufnehmen. Acetylen gilt als Grundlage für viele Produkte des täglichen Lebens, Folgeprodukte sind zum Beispiel Ausgangsstoffe für Kaffeekapseln, Sportschuhe und Haarspray.

BASF-Homepage

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.