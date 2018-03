Balogun empfiehlt Meldestelle nach rassistischem Angriff

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Mainzer Fußballprofi Leon Balogun hat nach den rassistischen Vorfällen beim Bundesliga-Spiel in Hannover Konsequenzen gefordert. „Diese Personen müssen Stadionverbot erhalten, und zwar schleunigst“, sagte der Deutsch-Nigerianer am Dienstag. Er sei erschrocken, dass so ein Verhalten 2018 in der Bundesliga existiert. „Hier kämpfen doch jeden Tag Spieler unterschiedlicher Herkunft, Hautfarben und Religionen gemeinsam für ihre Fans.“