Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hält das Verhalten von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik für unangemessen. „Es gehört sich nicht, der Kanzlerin eine Frist zu setzen“, sagte Baldauf am Freitag in Mainz. Die Drohung Seehofers, im Asylstreit notfalls per Ministerentscheid zu handeln, sei überzogen. „Das finde ich nicht in Ordnung.“ Er sehe darin „ein etwas starkes Wahlkampfgetöse der CSU“. In Bayern wird im kommenden Herbst ein neuer Landtag gewählt.

Baldauf sagte weiter, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse die Chance haben, eine bilaterale Lösung mit anderen europäischen Staaten vor beziehungsweise auf dem kommenden EU-Gipfel zu erreichen. Klar sei aber auch, ...

