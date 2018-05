Wer schon immer zwischen den Türmen des Wormser Doms balancieren wollte, hat an den kommenden beiden Wochenenden die einmalige Chance dazu. Rein virtuell allerdings. Im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Tages (1. bis 3. Juni) und der sich anschließenden Festwoche „1000 Jahre Dom zu Worms“ (4. bis 10. Juni) lädt die Katholische Kirche dazu ein, das Wahrzeichen auf ganz besondere Art und Weise zu erleben. Unter anderem können Besucher an den Wochenenden an einem Autokran mit einem Fesselballon auf rund 60 Meter Höhe steigen, teilte das Bistum Mainz am Dienstag mit.

Mutige erleben zudem auf einem virtuellen Holzbalken in gefühlten 50 Metern Höhe Worms aus der Vogelperspektive. Besonders realistisch werde der Eindruck durch den Lichteinfall, die Geräusche über Kopfhörer und einen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.