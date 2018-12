Bundesweit versteigern immer wieder Fundstellen der Deutschen Bahn dauerhaft abgestellte Fahrräder – so auch am Mittwoch am Hauptbahnhof Koblenz. Rund 35 Räder aller Art kamen hier für 5 bis 120 Euro unter den Hammer – nur sechs Fahrräder fanden keinen neuen Besitzer. Aus dem Rahmen fielen die beiden Profimusiker Michael Zeller und Andreas Stickel: Sie ersteigerten gleich neun alte Räder für insgesamt rund 270 Euro, um sie bei der Initiative Café International im nahen Vallendar für Flüchtlinge fit zu machen.

Die Deutsche Bahn teilte mit: „Die Anzahl durchgeführter Versteigerungen und die Zahl versteigerter Fahrräder schwankt von Bahnhof zu Bahnhof stark, so dass Gesamtangaben auf Bundesländerebene hier leider nicht möglich sind.“ ...

