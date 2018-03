Insgesamt rund 300 Millionen Euro will die Deutsche Bahn im laufenden Jahr in die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz und im Saarland stecken. Im Vergleich dazu waren es im Jahr zuvor 253 Millionen Euro gewesen, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Es würden mehr als 80 Kilometer Gleis, knapp 90 Weichen und 24 Brücken erneuert. Zudem seien an mehr als 30 Bahnhöfen Modernisierungen vorgesehen. Details zu einzelnen Vorhaben will die Bahn heute in Mainz vorstellen. Große Neu- und Ausbauprojekte wie der Ausbau des Abschnitts zwischen Saarbrücken und Ludwigshafen auf der Strecke Paris-Ostfrankreich-Südwestdeutschland (POS) sind der Bahn zufolge in der Summe nicht enthalten.

Informationen zum Ausbau der Strecke Paris-Ostfrankreich-Südwestdeutschland

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.