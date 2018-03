Bagger beschädigt Kabel – Zugeisende sitzen fest

Aus unserem Archiv

Völklingen/Frankfurt (dpa/lrs) – Nach dem Ausfall eines Stellwerks saßen am Montag Reisende auf der Strecke Koblenz-Saarbrücken zweieinhalb Stunden im Zug fest. Gegen 12.45 Uhr habe ein Bagger bei Bauarbeiten in der Nähe der Strecke ein Kabel durchtrennt, berichtete eine Bahnsprecherin in Frankfurt. Ein Regionalexpress sei kurz vor dem Bahnhof Völklingen zum Stehen gekommen, auf dem ein Aus- oder Umsteigen nicht möglich gewesen sei. Erst am Nachmittag habe der Zug weiterfahren können.