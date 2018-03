B-10-Mediation kann starten – Beginn im September geplant

Aus unserem Archiv

Pirmasens

Das erneute Mediationsverfahren zum umstrittenen Ausbau der Bundesstraße 10 in der Pfalz kann beginnen. Kommunen, Wirtschaftsvertreter und Bürgerinitiativen der Region sowie der Umweltverband BUND hätten ihre Bereitschaft für die Vermittlung erklärt, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag nach Gesprächen in Pirmasens. Der frühere Kirchenpräsident Eberhard Cherdron soll die Mediation leiten, die voraussichtlich im September beginnen wird. Ende Juni sollen alle Beteiligten erstmals gemeinsam an einem Tisch zusammenkommen, um die Details festzulegen.