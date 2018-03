Autounfall hilft bei Aufklärung von Einbruchsserie

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Verkehrsunfall hat der Polizei geholfen, zwei mutmaßliche Einbrecher zu fassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bogen zwei Männer am Samstag im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual nach links auf einen Parkplatz ab und übersahen dabei den entgegenkommenden Verkehr. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufenen Beamten fanden in ihrem Auto einen blauen Tresor, dessen Herkunft die Männer nicht recht erklären konnten. Nach Angaben der Polizei hatten zudem Zeugen beobachtet, wie zwei weitere Männer die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei verließen. Die Unfallverursacher durften trotzdem weiterfahren, den Tresor behielt die Polizei aber.