Autoscheibe eingeschlagen und Gebiss gestohlen

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ungewöhnliche Beute haben Diebe in Ludwigshafen gemacht: Sie schlugen die Scheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine Box mit einer Zahnprothese, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Donnerstag. Die Beamten schätzten den Schaden am Auto und durch den Diebstahl auf insgesamt rund 1000 Euro. Von den Dieben fehlte zunächst jede Spur.