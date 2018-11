Gau-Bickelheim (dpa/lrs) – Am Beginn einer Baustelle auf der A61 bei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) ist ein 21 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte, war der Mann am späten Freitagabend eingangs der Baustelle, wo sich die beiden Fahrstreifen trennen, geradeaus auf eine Warnbake gefahren. Sein Fahrzeug hob leicht ab und prallte im abgesperrten Baustellenbereich gegen eine Straßenwalze. Das Auto wurde stark eingedrückt und der 21-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Nach ersten Erkenntnissen war er zu schnell gefahren.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.