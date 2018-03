Autofahrer stirbt nach Zusammenprall mit Wildschweinrotte

Aus unserem Archiv

Landau

Tödliche Begegnung mit einer Wildschweinrotte: Nach dem Zusammenprall mit Borstentieren in der Südpfalz ist ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren und dabei so schwer verletzt worden, dass er starb. Der 29-Jährige war laut Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht zusammen mit einem Beifahrer auf der Bundesstraße Landau-Pirmasens (B10) unterwegs, als die Rotte zwischen den Anschlussstellen Landau-Godramstein und Birkweiler die Fahrbahn überquerte.