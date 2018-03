Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Schulbus

Aus unserem Archiv

Morbach

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto im Kreis Bernkastel-Wittlich ist der Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zwei Kinder in dem Bus seien ebenso wie der Busfahrer leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend in Trier. Nach seinen Angaben waren die Fahrzeuge am Nachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Deuselbach und Morbach zusammengestoßen.