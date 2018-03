Aus unserem Archiv

Hermeskeil

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist ein 19-Jähriger in der Nähe von Beuren (Hochwald) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Hermeskeil mitteilte, war der junge Mann am Montag auf nasser Strecke zu schnell unterwegs und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo er frontal gegen das andere Auto raste. Er starb noch am Unglücksort. Die drei Insassen des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt, mindestens einer von ihnen sogar lebensgefährlich. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht.