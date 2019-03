Die Autobahn 62 nahe einem beschädigten Windrad bei Gimbweiler (Kreis Birkenfeld) wird am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Dann könne die Strecke zwischen Birkenfeld und dem saarländischen Freisen erneut in beide Richtungen befahren werden, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz am Freitag in Koblenz. Die Betreiberfirma habe mittlerweile das Windrad so gesichert, dass keine Teile mehr herunter fallen könnten. Bei heftigem Sturm war am Montag ein Rotorblatt des Windrads beschädigt worden; Teile davon wehten auf die nahe A62.

„Die Sicherungsmaßnahmen konnten jetzt beendet werden“, sagte der Sprecher der Herstellerfirma Enercon aus Aurich am Freitag. Alle größeren Reste, die noch an der Rotornabe hingen, seien nun erfolgreich abgetrennt worden. ...

