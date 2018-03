Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen ist eine Autofahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Am frühen Montagmorgen prallte der Wagen der Frau aus zunächst ungeklärten Gründen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten ein auf der Seite liegendes Auto vorgefunden, berichtete die Feuerwehr Ludwigshafen. Feuerwehrkräfte befreiten die bewusstlose Fahrerin aus dem Auto. Sie sei trotz sofortiger Reanimation noch am Unfallort verstorben.