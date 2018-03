Auto nimmt Bus die Vorfahrt: Beifahrer wird aggressiv

Aus unserem Archiv

Mainz

Ein Mann hat den Fahrer eines Mainzer Stadtbusses beleidigt und bedroht. Der Tatverdächtige habe mit in einem Auto gesessen, das dem Bus kurz zuvor die Vorfahrt genommen hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 92 Jahre alte Frau stürzte bei dem Vorfall am Mittwoch und verletzte sich leicht, weil der Bus abbremsen musste. Sie wurde zur Beobachtung in eine Klinik gebracht.