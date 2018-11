Freimersheim (dpa/lrs) – Mit Signalmunition hat ein Unbekannter das fahrende Auto einer Frau auf einer Landstraße in Richtung Freimersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) beschossen. Die Fahrerin (52) erschreckte sich bei dem plötzlichen Beschuss am Freitagabend derart, dass sie das Lenkrad verriss und fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurz darauf habe eine zweite Leuchtkugel die Fahrerseite ihres Autos getroffen. Ein Schaden sei dabei nicht entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Von dem mutmaßlichen Schützen fehlte zunächst jede Spur.

PM der Polizei

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.