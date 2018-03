Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/(lrs) – Jüdische Friedhöfe gehören zu den wenigen Zeugnissen jüdischer Kultur im Saarland. Eine Fotoausstellung in der Saarbrücker Stadtbibliothek widmet sich vom 7. September an den Begräbnisstätten und Bestattungsriten im jüdischen Glauben, wie die Stadt mitteilte. Auf 28 Tafeln werde zudem ein allgemeiner Einblick in das jüdische Leben sowie Informationen zu den 16 jüdischen Friedhöfen im Saarland gegeben. Die Fotoschau läuft bis zum 1. Oktober. Der Eintritt ist frei.